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ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل فني جديد في السعودية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للعودة مجدداً للمملكة العربية السعودية لإحياء حفلاً جديداً على مسرح محمد عبده يوم 4 مارس القادم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وروج المستشار تركي آل الشيخ للحفل من خلال تغريدةٍ نشرها على تويتر أكد، من خلالها، إقامة الحفلة، وأشار إلى موعد طرح تذاكرها.

ونالت تغريدة تركي آل الشيخ إعجاب عشاق السيدة ماجدة الرومي في السعودية، الذي عبّروا عن سعادتهم بعودتها للمملكة مجددًا.

وكانت ماجدة الرومي قد أحيت يوم 28 يناير الماضي حفلاً فنيًا في قاعة المرايا بمدينة العلا السعودية، ضمن فعاليات شتاء طنطورة، بحضور عدد كبير من محبيها في السعودية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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