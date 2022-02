“لينكد إن” تدخل عالم البود كاست

دخلت منصة “لينكد إن” عالم البود كاست بعدما أطلقت أول شبكة بود كاست خاصة بها، والتي ستحتوي عروضًا داخلية من فريق LinkedIn News، ومن الأشخاص المختصين في باقي المجالات.

وسيُركز محتوى البود كاست الذي ستقدمه المنصة على العمل الاحترافي، وسيوجّه للأشخاص المهتمين بالأعمال، كما سيكون هناك برنامج من برامج الشبكة سيحمل اسم The Star –Up of You وسيُسلط الضوء على ريادة الأعمال، وسيكون متاحًا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت المنصة إلى أن محتوى البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية خلال الفترة الحالية، على أن يتم توسيعه وإضافة لغات أخرى من خلال الاعتماد على مختصين في هذا المجال.

وتهدف “لينكد إن” من هذا الأمر إلى إيصال المعلومات التي يقدمها البرنامج لأكبر عدد من المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية