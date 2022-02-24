هاتف Samsung Galaxy A23 يحصل على صفحة الدعم الرسمية – الإطلاق وشيك!

الجميع يعلم أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها تتجهز من أجل إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها الذكية متوسطة المدى خلال المرحلة المقبلة.

هذا يعني أننا سنرى العديد من أجهزة Galaxy M و Galaxy A خلال الفترة القادمة. ومن بين هذه الهواتف، هاتف Galaxy A23 الذي تعرض إلى عدد هائل من الشائعات والتسريبات خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يعني أنه أصبح قريباً من الإطلاق بشكل رسمي.

في الحقيقة، سامسونج لم تلمح بأي تفاصيل حول هاتف Galaxy A23 ولا يوجد أي تأكيد عنه بشكل رسمي، ولكن بناءً على عدد التسريبات، فمن المؤكد أننا نقترب منه بالفعل.

حيث حصل الهاتف على صفحة الدعم الرسمية الخاصة به على موقع سامسونج روسيا، وخلال الآونة الماضية حصل الهاتف على شهادة اعتماد Bluetooth SIG وهي إشارة أخرى على اقتراب موعد إطلاقه.

يحمل الهاتف رقم طراز SM-A235F وهو نفس النموذج الذي تلقي موافقة من قِبل هيئة FSA في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتم التأكيد على احتواؤه على شريحة مزدوجة SIM وعلى كونه هاتف يدعم شبكات الجيل الرابع.

للأسف، لا تكشف قائمة الهاتف الكثير من التفاصيل، ولكن بناءً على التسريبات السابقة، يُقال أنه سيحتوي على شريحة كوالكم متوسطة المدى Snapdragon 680 SoC مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت.

تشتمل مواصفات Galaxy A23 الرئيسية على شاشة IPS LCD قياس 6.6 بوصة تمتاز بتصميم الشق على شكل قطرة ماء لإيواء الكاميرا الأمامية.

سيحتوي الهاتف على إعداد كاميرا خلفية رباعي يمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع المثبت على الجانب فوق زر الطاقة.

سيأتي الهاتف بمقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم وسيعمل بواجهة One UI 4.x المستندة على نظام أندرويد 12 وأكدت شهادة Bluetooth SIG على دعمه لتقنية بلوتوث 5.0.

موعد إطلاق Samsung Galaxy A23

لأ

بعدما أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتفها الرئيسية لهذا العام، Galaxy S22، فمن المؤكد أنها ستبدأ تضع تركيزها الكامل على هواتف الفئة المتوسطة، وبالطبع هاتف Galaxy A23 ليس الهاتف الوحيد الذي تخطط له الشركة في الوقت الحالي.

من المحتمل أن نرى هواتف أخرى مثل Galaxy A33 و Galaxy A53 و Galaxy A73 خاصة وأن هذه الهواتف حصلت على عدد مختلف من شهادات الاعتماد في عدد مختلف من البلدان الأوروبية.

في الحقيقة، لا يوجد لدينا إطار زمني محدد من أجل موعد الكشف عن أي من تلك الأجهزة حتى الآن، ولكن من المحتمل أن تظهر هذه الهواتف في شهر مارس القادم. وهذا بالطبع إذا لم تفاجئنا الشركة بالكشف عن أي منها خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2022.