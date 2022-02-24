نتلفيكس تستعد لطرح سلسلة أفلام “في الحب والحياة”

تستعد منصة نتفليكس لعرض سلسلة أفلام عربية قصيرة تحت عنوان “في الحب والحياة”.

وستبدأ المنصة العالمية بعرض السلسلة المكونة من 8 أفلام بداية من 10 مارس القادم.

وستعكس الأفلام القصيرة منظور الحب في إطار درامي في بلدان عربية عدّة هي: مصر، تونس، لبنان، السعودية، فلسطين، والمغرب.

ونشرت نتفليكس عبر حسابها في إنستغرام مجموعة من الصور للأفلام التي أخرجها عددٌ من النجوم العرب أمثال عبد المحسن الضبعان ومحمود الصباغ من السعودية، ساندرا بصال، وخيري بشارة من مصر، هاني أبو أسعد وأميرة دياب من فلسطين، ميشيل كمون من لبنان، وكوثر بن هنية من تونس.

يذكر أنّ الأفلام الثمانية ستشهد مشاركة مجموعة من الفنانين العرب أمثال آسر ياسين، أحمد عز، ريم الحبيب وغيرهم من الفنانين.

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