شركة صينية تطلق سماعة رأس لاسلكية تترجم 45 لغة

أزاحت شركة شادو الصينية الستار عن سماعة رأس لاسلكية قادرة على الترجمة لـ 45 لغة أطلقت عليها Du Smart Buds Pro.

وقالت الشركة الصينية إن سماعتها الجديدة قادرة على توفير ترجمة لـ 45 لغة بشرط ربطها بتطبيق Xiaodu ووجود اتصال بالإنترنت.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على إلغاء الضوضاء الفعالة حتى 40 ديسيبل، وبوجود وضع الشفافية الذي يتيح إدراك الأصوات المحيطة بالمستخدم.

وتحتوي السماعة على مشغلات ديناميكية 12 ملم، و3 ميكرفونات لإجراء المكالمات الهاتفية، وبطارية تعمل لمدة 4,5 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، و35 ساعة في حال إلغائها والاعتماد على علبة الشحن.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات عن موعد طرح السماعة أو سعرها.

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