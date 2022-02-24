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شركة صينية تطلق سماعة رأس لاسلكية تترجم 45 لغة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة شادو الصينية الستار عن سماعة رأس لاسلكية قادرة على الترجمة لـ 45 لغة أطلقت عليها Du Smart Buds Pro.

وقالت الشركة الصينية إن سماعتها الجديدة قادرة على توفير ترجمة لـ 45 لغة بشرط ربطها بتطبيق Xiaodu ووجود اتصال بالإنترنت.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على إلغاء الضوضاء الفعالة حتى 40 ديسيبل، وبوجود وضع الشفافية الذي يتيح إدراك الأصوات المحيطة بالمستخدم.

وتحتوي السماعة على مشغلات ديناميكية 12 ملم، و3 ميكرفونات لإجراء المكالمات الهاتفية، وبطارية تعمل لمدة 4,5 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، و35 ساعة في حال إلغائها والاعتماد على علبة الشحن.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات عن موعد طرح السماعة أو سعرها.

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قناة 218 الليبية

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