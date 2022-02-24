الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم تختفي بعد 6 أشهر

فجّرت دراسة صينية جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة صن يات سين، ونشرت في موقع ميدركسيف الإلكتروني مفاجأةً مدوية، بعدما أكدت فقدان الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم الصيني فعاليتها بعد مرور 6 أشهر.

وأظهرت الدراسة انخفاض فعالية الأجسام المضادة في مقاومة المرض بنسبة 53% بعد مرور ستة أسابيع على أخذ الجرعة الثالثة.

وقال الباحثون إنّ فعالية الجرعة الثالثة من اللقاح الصيني تزول بعد مرور ستة أشهر على تلقيها، وأشاروا إلى أن الجرعة الرابعة من اللقاح لا توفر حماية ضد متحور أوميكرون.

ودعا الباحثون لعدم استخدام اللقاحات الخاملة كلقاح سينوفارم كجرعة رابعة تعزيزية، لعدم قدرتها على زيادة استجابة الأجسام المضادة.

يذكر أن فكرة اللقاحات الخاملة تقوم على تعطيل عمل الفيروس من خلال استخدام الحرارة أو المواد الكيميائية التي تفقده قدرته على التكاثر، وتبقيه سليمًا حتى يتمكن الجسم من التعرف عليه.

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