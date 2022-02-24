ميتا تعمل على مترجم عالمي للميتافيرس

في إطار سعيها لجعل عالم ميتافيرس أكثر واقعية وجاهزية، بدأت شركة ميتا الأمريكية العمل على نظام ترجمة عالمي يعمل على ترجمة أكثر من 100 لغة منطوقة ومكتوبة.

وتسعى ميتا من خلال هذا الأمر، لمساعدة المستخدمين على فهم بعضهم عند التواصل بطريقة سهلة.

وتعمل ميتا على جعل مترجمها قريباً للواقعية من خلال الاعتماد على نموذجين، الأول يقوم على فهم اللغات، وطريقة التواصل بين المستخدمين حتى لو لم تكن هناك نصوص مكتوبة من خلال تقنيات التواصل الاجتماعي، والثاني يهتم بالتركيز على ترجمة المحتوى الذي يتحدث به الجمهور.

وكان مارك زوكيربيرغ مؤسس الشركة الأمريكية، قد تحدث في وقتٍ سابقٍ عن هذا المترجم، وقدم تفاصيل كافية عنه.

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