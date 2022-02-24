ابل سوف تقوم بإصلاح نظام التعرف على الوجه Face ID بدون استبدال كامل الايفون

متاجر ابل الرسمية ومراكز الصيانة المعتمدة التابعة لها سوف تقوم قريباً بإصلاح نظام التعرف على الوجه Face ID في هواتف ايفون XS و XS ماكس فما أحدث دون الحاجة إلى استبدال الجهاز بأكمله.

هذه التعليمات الجديدة جاءت في مذكرة داخلية لآبل وزعتها على موظفيها وقد تم تسريبها للصحافة وحصل موقع MacRumors على نسخة منها ونشر محتواها.

وقال ابل في مذكرتها أنها سوف تسمح للفنيين المعتمدين من الوصول إلى نظام Face ID والكاميرا الأمامية لإجراء الإصلاحات اللازمة في نفس الوحدة دون الحاجة لاستبدال كامل الجهاز.

هه الخطوة سوف تقلل تكلفة إصلاح نظام التعرف على الوجه على كلٍ من المستخدم وابل وسوف تقلل من عدد الوحدات التي يتم استبدالها كما أن لذلك بعض الفوائد البيئية بتقليل انبعاثات الكربون.

ابل قدمت خاصية التعرف على الأوجه Face ID لأول مرة مع هاتف ايفون X عام 2017 لكن هذا الجهاز ليس مشمولاً في برنامج الإصلاح الجديد، ما يعني استبداله في حالة تعطل خاصية Face ID. خدمة إصلاح Face ID بدون استبدال كامل الجهاز سوف تكون متاحة لهواتف ايفون XS و XS Max فما أحدث وذلك يشكل هواتف ايفون 11 و 12 و 13.

فنييو الصيانة في متاجر ابل ومراكز الصيانة المعتمدة سوف يعتمدون على أداة تشخيص الأعطال Apple Service Toolkit diagnostic tool لتحديد طريقة الإصلاح، كما ستصدر ابل كتيب التعليمات والتدريب في وقت لاحق.