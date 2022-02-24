بالفيديو: شاب سوري يشدو بصوته من وراء عربة الخضار

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو عفوي ظهر فيه شابٌ سوري يدعى علاء، وهو ينشد أحد التواشيح الدينية بصوتٍ عذبٍ من خلف عربة الخضار التي يعمل عليها.

وحظي المقطع الذي صوره ونشره المطرب السوري محمود فخري الحداد بإعجاب المتابعين الذين أسروا بصوت علاء الرائع والمميز.

وأكد محمود فخري الحداد في تعليقه على الفيديو تردد الشاب علاء قبل تصوير الفيديو، لخوفه من التنمر، قبل أن يقوم بإقناعه، وتابع محمود حديثه عن علاء وقال إنه يعمل صباحًا على عربة الخضار، ويتحوّل ليلاً لحارس ليلي، واختتم المنشور بالقول سوريا ولادّة للمواهب.

وحظي مقطع الفيديو بدعم كبير، حيث عبّر العديد من المستخدمين والنشطاء عن إعجابهم بصوت علاء، وقالت الفلسطينية دلال أبو آمنة: الله الله على سوريا وأهل سوريا، أما الناشط وليد مسعود فأشاد بقدرة على غناء القرارات والجوابات بدون موسيقى، ودعا الجهات المنتجة لتنبي الشاب السوري.

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