ميلاد يوسف ينفي شائعات تعرضه للضرب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدّة صور تُظهر وجود كدمات على وجه الفنان السوري ميلاد يوسف، مع انتشار شائعة تعرضه للضرب أثناء مشاجرته مع 4 شباب في منطقة المزة الواقعة بالعاصمة السورية دمشق.

ودفع الانتشار الكبير للصور الفنان السوري للرد من خلال منشور على حسابه في فيس بوك، وضّح من خلاله حقيقة الصور والكدمات الموجودة فيه، وقال إنّ هذه الصور من فيلمه الجديد 88 خطورة، وأكد عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن تعرضه للضرب.

ويروي فيلم 88 خطوة قصة الشاب فادي الذي يلعب دوره ميلاد يوسف، والذي يتم اختطافه من عدرا العمالية ويقتاد لسجن التوبة في “دوما”، التي كانت معقلاً لأخطر الإرهابيين خلال الحرب السورية.

ويصطدم فادي بشاب آخر يدعى نور، كان قد سُجن قبله بعامين، واستسلم للواقع المر.

يذكر أنّ فيلم 88 خطورة سيشهد مشاركة عدد من الفنانين أبرزهم ميلاد يوسف، فؤاد علي، علي صطوف، حمادة سليم وغيرهم.

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