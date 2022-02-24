طارق العلي يبدأ الترويج لمسلسل “حريم طارق”

شوّق الفنان الكويتي طارق العلي عشاقه لمسلسله الكوميدي الجديد “حريم طارق”، من خلال نشره لمجموعة من الفيديوهات من كواليس العمل.

ونشر الفنان الكوميدي مجموعة من مقاطع العمل الذي يتم تصويره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على حسابه الرسمي في إنستغرام وتيك توك، علّق عليها بالقول: مسلسل حريم طارق من إخراج المبدع محمود الدوايمة.

وسيتناول المسلسل الكوميدي قصة طارق وحريمه، والمواقف الطريفة التي يمرون بها.

يذكر أنّ مسلسل “حريم طارق” سيشهد مشاركة نخبة من النجوم أمثال الكابتن ريما، رانا الشافعي، وشيماء وغيرهم من الفنانين الخليجيين.

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