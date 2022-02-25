محمد حماقي يطلق أغنية “عجبي”

أثمر التعاون بين الفنان المصري محمد حماقي والموزع الموسيقي توما عن إطلاق أغنية “عجبي” على قناة حماقي الرسمية في موقع يوتيوب.

وتألفت الأغنية الجديدة من 3 رباعيات من كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين، في حين تولى توما وحماقي تلحينها.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 178 ألف مشاهدة خلال أقل من يوم على طرحها، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من عشاق النجم المصري.

يذكر أن الفنان المصري أطلق خلال الأشهر الماضية أغنيات عدة أهمها ودينا بعيد، لا ملامة، مش قادر أنسى، بنفارق، عايزك تسمعني وغيرها من الأغنيات التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية