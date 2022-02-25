بالصور – ابل تفتح اليوم متجر جديد فريد في أبوظبي!

كما كان منتظراً ومثلما أعلنت سابقاً، تفتح ابل اليوم رابع متجر رسمي لها في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي في جزيرة الماريه معقل المال والأعمال والترفيه في العاصمة أبوظبي.

كعادة ابل في تصاميمها الفريدة، يأتي المتجر بتصميم يحاكي تصميم الجزيرة نفسها إذ يحيط المتجر درجات سُلم تجري عليها مياه متدفقة، تم استخدام حجر الجرانيت شديد السواد لرصف منحدرين للزوار يخترقان المياه ويؤديان إلى داخل المتجر.

يمكن من الخارج رؤية السقف الذهبي المصنوع من ألياف الكربون، والذي يشبه بشكل ما غطاء ماك بوك من الأعلى، لذا فالمتجر له تصميم يحاول استلهام تصميم منتجات ابل وكذلك الموقع الجغرافي الخاص به.

في مدخل المتجر سيمر الزوار عبر بوابة فولاذية محاطة بنفاثات تجعل الماء يتدفق فوق الجدران الزجاجية الخارجية، ومع السقف الطويل والواجهة الزجاجية ذات المياه المتدفقة سنرى العديد من الانعكاسات على الواجهة.

سيفتح المتجر أبوابه للزوار ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكنك أن تلقي نظرة عن قرب أكثر من خلال الفيديو المرفق.