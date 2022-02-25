بمعالج Exynos 1200 – سيتم إطلاق هاتف Samsung Galaxy A53 5G خلال وقت قريب!

تستعد شركة سامسونج من أجل تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة متوسطة المدى التي تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة وأصحاب الميزانيات المحدودة. من المحتمل أن نرى عدد كبير من هواتف Galaxy A خلال شهر مارس القادم.

نعتقد أن هاتف Galaxy A53 سيكون جوهرة تاج سلسلة Galaxy A هذا العام وحصل الهاتف بالفعل على صفحة الدعم الرسمية على موقع سامسونج الإلكتروني، وحصل الهاتف على موافقة من أجل الإطلاق بشكل رسمي في العديد من البلدان.

إذا كانت هذه الدلائل جميعها تعني أي شيء، فهي تعني شيء واحد فقط، وهو أننا اقتربنا جداً من رؤية هاتف Samsung Galaxy A53 5G على أرض الواقع.

مؤخراً فقط، تم رصد الهاتف في قائمة Google Play Console واتضح لنا أنه يحتوي على شريحة المعالجة الجديدة لشركة سامسونج التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن – والتي نعتقد أنها ستأتي باسم Exynos 1200 SoC.

الشريحة الجديدة الغير مُعلن عنها تحتوي على نواتان معالجة أساسيتين عالية الأداء من النوع ARM Cortex-A78 بسرعة تردد 2.4 جيجاهرتز، جنباً إلى جنب مع 6 نوى عالية الكفاءة من النوع Cortex-A55 بسرعة تردد 2.0 جيجاهرتز.

تحتوي شريحة المعالجة على وحدة معالجة رسومية مدمجة نوعها ARM Mali G68 MP4 بسرعة تردد 1 جيجاهرتز وهي المسؤولة عن معالجات الرسومات الجرافيكية في الألعاب.

تم رصد الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ونعتقد أنه سيكون هناك خيارات مختلفة من التخزين بجانب ذلك مثل ذاكرة 8 جيجابايت وتخزين 128 أو 256 جيجابايت.

سيتم تجهيز الهاتف بشاشة Super AMOLED قياس 6.52 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بكثافة بكسل 450 نقطة في البوصة بمعدل تحديث 120Hz وتصميم Infinity-O ذات الفتحة المثقوبة لإيواء عدسة الصور الشخصية.

سيعمل الهاتف بواسطة أحدث إصدار من واجهة One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12 وسيمتاز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

يُقال أن هاتف Samsung Galaxy A53 5G يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويتمتع بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ولكننا لسنا متأكدين من صحة هذا الخبر بالتحديد – سنضطر على أن ننتظر مزيداً من الوقت للتأكد من صحته.