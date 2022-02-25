بيع زهرة نادرة بحوالي 2,500 دولار

شهد مزاد علني أقيم على موقع eBay بيع باقة من زهرة قطرات الثلج النادرة بمبلغ وصل لـ 1,800 جنيه أسترليني والذي يعادل حوالي 2,500 دولار.

ووصفت قائمة موقع المزادات الزهرة النادرة التي أنتجها جو شارمان بالقوية للغاية، وقالت إن شارمان يفضلها عن بقية أنواع الأزهار.

وكان جو شارمن قد باع في وقتٍ سابقٍ زهرة من قطرات الثلج أطلق عليها Golden Fleece مقابل 1883 دولار، وقال إنه احتاج إلى حوالي 18 عامًا من أجل تطويرها.

يذكر أن الرجل البريطاني يدير متجر Monksilver Nursery في مدينة كامبريدج البريطانية، والمخصص لعرض وبيع الزهور النادرة والمعاد إحياؤها والتي نادرًا ما تُعرض للبيع.

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