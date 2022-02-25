سوني تستعد لإطلاق خدمة ألعاب خاصة بها

تستعد شركة سوني اليابانية لإطلاق خدمة سحابية شبيهة بخدمة Game Pass التي أطلقتها شركة مايكروسوفت الأمريكية.

وتسعى سوني من خلال الخدمة الجديدة استعادة مكانتها في سوق الألعاب، ومنافسة مايكروسوفت التي بدأت تشكّل ضغطًا عليها بعدما نجحت من خلال الخدمة السحابية من جذب العديد من اللاعبين لأجهزة إكس بوكس.

وتوقعت بعض المواقع المختصة إطلاق الشركة اليابانية لخدمتها الجديدة بثلاث شرائح اشتراكات، هي 10، 13، 16 دولار شهريًا.

وسيوفر الاشتراك الأول المجال لوصول اللاعبين لألعاب جديدة عدة وإضافتها لمكتبتهم، أما الاشتراك الثاني؛ فسيَحمل اسم Extra، وسيَنسخ مميزات الاشتراك الأول، بالإضافة لإمكانية تحميل الألعاب القديمة.

أما الاشتراك الثالث؛ فسيكون Premium؛ فسيَنسخ مميزات الاشتراكيْن السابقين، بالإضافة لإمكانية الوصول لخدمة PS Now للعب والبث عبر الإنترنت، كما أنه سيتيح إمكانية الوصول لمجموعة كبيرة من الألعاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية