أغانٍ عربية حديثة تصدرت الترند.. إليكم الـ10 الأبرز

شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار مجموعة جديدة من الأغاني المميزة، طرحها عدد من الفنانين العرب لإرضاء عشاقهم.

بورصة الأغاني العربية عرفت دخول مجموعة من الأغاني لسباق أفضل 10 أغنيات عربية.

وفيما يلي الأغاني العربية التي تحقق رواجاً حالياً في الوطن العربي:

10- بلا عشاق لجوزيف عطية دخلت سباق الأغاني فور طرحها بعدما نجحت في تصدر الترند في لبنان.

الأغنية تعد خامس أغاني ألبوم الفنان اللبناني منحكم على الناس، وكتبها ياسر أحمد ولحنها أحمد جاوزي، وحققت 256 ألف مشاهدة منذ إطلاقها يوم 21 فبراير.

بلا عشاق:

9- ساكت، واصلت الأغنية التي طرحها المطرب الليبي الجندي تواجدها في البورصة، بعدما حافظت على صدارة الترند في ليبيا، وارتفع عدد مشاهداتها في هذا الأسبوع لأكثر من 575 ألف مشاهدة.

ساكت:

8- عليكي عيون أغنية مميزة للفنان أحمد سعد، عرفت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها يوم 23 فبراير، حيث تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 1,1 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

الأغنية من كلمات محمد الشافعي وألحان أحمد سعد.

عليكي عيون:

7- حبو يطيحونا أغنية جديدة للمطرب الجزائري فيصل مينيون طرحت يوم 20 فبراير الجاري، الأغنية الجديدة تمكنت من حصد 1,1 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 4 أيام فقط.

حبو يطيحونا:

6- كل شي يذكرني فيك لحسين الجسمي، أغنية جديدة طرحها الفنان الإماراتي يوم عيد الحب، وحصدت أكثر من 1,3 مليون مشاهدة.

كل شي يذكرني فيك:

5- بلا منحس أغنية أطلقتها الفنانة عبير نعمة، وعرفت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على يوتيوب، وحصدت أكثر من 1,5 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري.

بلا منحس:

4- أنتِ لي أغنية أهداها البوب ستار رامي عياش لعشاقه يوم عيد الحب، وتعاون فيها مع الشاعر علي المولي والملحن محمود عيد.

الأغنية حصدت أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 14 فبراير، وتفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير.

أنتِ لي:

3- تقول تبغاني أغنية خليجية أطلقتها الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة عيد الحب، الأغنية كتبها الأمير بدر بن محمد، ولحنها بندر سعد، وحققت أكثر من 2,5 مليون مشاهدة.

تقول تبغاني

2- يوم من الأيام أغنية أدخلت الفنانة زينب حسين بورصة الأغاني العربية بعدما تصدرت الترند في منطقة الخليج العربي.

الأغنية التي طرحت يوم 13 فبراير الجاري حصدت أكثر من 2,992 مليون مشاهدة على يوتيوب.

يوم من الأيام:

1- ممكن أزعلك لراغب علامة واصلت تصدرها بورصة الأغاني للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما وصل عدد مشاهداتها لأكثر من 6,8 ملايين مشاهدة.

وأغنية ممكن أزعلك من كلمات محمد البدري وألحان بينو، وتوزيع موسيقي مدحت خميس، وميكس وماسترينغ أمير محروس.

ممكن أزعلك

يذكر أن أغاني فوضى لكارول سماحة، هيدي حبيبة قلبي لزياد برجي، آني الأقوى لرحمة رياض وواجد للفنان رابح صقر؛ لا تزال تحقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية