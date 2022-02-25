تغطية شاملة لحدث Oppo – أوبو تزيح الستار عن عائلة Find X5 بمواصفات ثورية

وبعد انتظار دام طويلاً، أعلنت أوبو أخيراً عن هاتفها الرائد الجديد Oppo Find X5 Pro والذي تعرض لمطحنة الشائعات وكم هائل من التسريبات على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

اليوم، أصبح هاتف Oppo Find X5 Pro متواجد بشكل رسمي على أرض الواقع. وحدث ولا حرج، الهاتف قوي للغاية سواء على صعيد مستوى الأداء أو من الناحية الفنية والتقنيات الثورية أو حتى من حيث الشكل والتصميم الحديث.

تصميم الهاتف قريب إلى حد كبير من تصميم الجيل السابق، حيث يمتاز الهاتف بجزيرة كاميرا بشكل مختلف بداخلها تجد العدسات مصفوفة بشكل عشوائي نوعاً ما. جدير بالذكر أن الهاتف مصنوع من الزجاج والمعدن.

Oppo Find X5 Pro بشاشة منحنية وعتاد هاردوير عالي المستوى

يمتاز هاتف Find X5 Pro بشاشة منحنية مع فتحة مثقوبة في المنتصف. حواف الشاشة نحيفة للغاية، وجميع الأزرار المادية متواجدة على الجانب الأيمن، وستجد مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO قياس 6.7 بوصة بدقة +QHD أبعاد عرضها 3216×1440 بكسل بمعدل تحديث ديناميكي يبلغ سرعته 120Hz ومحمية بأحدث إصدار من زجاج Corning Gorilla.

المسؤول عن تشغيل الهاتف شريحة كوالكم المتطورة Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت نوعها LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت نوعها UFS 3.1.

الكاميرا مدعومة بوحدة MariSilicon X NPU لتعزيز قدرات التصوير المخصص

في الخلف، توجد وحدة كاميرا ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

في الأمام ستجد كاميرا أمامية للصور الشخصية ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. الهاتف يعمل بنظام أندرويد 12 وواجهة مستخدم مخصصة من أوبو ColorOS 12.1.

نظام التصوير مدعوم بوحدة المعالجة العصبية MariSilicon X NPU المصممة على يد شركة Oppo والتي تدّعي الشركة الصينية أنها مسؤولة عن تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو على الهاتف.

يحتوي الهاتف على درج لشريحتي اتصال SIM وحصل الهاتف على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار ويحتوي على مكبرات صوت ستريو ويوفر الدعم لتقنية Dolby Atmos.

يستمد هاتف Oppo Find X5 Pro طاقته من بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

في حال كنت تتساءل عن قياسات الهاتف فهي كالآتي: 163.7×73.9×8.5 مم ويزن الهاتف 218 جرام، مما يعني أنه ثقيل نوعاً ما وهذا يرجع بالتأكيد لحقيقة وجود بطارية عملاقة بداخل الهاتف.

Oppo Find X5 بمعالج Snapdragon 888 SoC

بالإضافة إلى هاتف Oppo Find X5 Pro أعلنت الشركة الصينية أيضاً عن الإصدار القياسي في السلسلة باسم Oppo Find X5 وهو هاتف قوي للغاية ولكنه إصدار أدنى من حيث المواصفات إذا ما حاولنا مقارنة بشقيقه ألأكبر.

يبدو أن تصميم الهاتفين موحد تماماً، حيث تحصل على جانب أمامي وخلفي مصنوعان من الزجاج ويحيط بهما إطار مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة، وفي المنتصف فتحة مثقبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

شكل جزيرة ووحدة الكاميرا متشابه تماماً في كل من Find X5 و Find X5 Pro على الرغم من أن إعداد الكاميرا مختلف من حيث الهاردوير ودقة المواصفات ومستشعرات التصوير المستخدمة.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED منحنية أيضاً قياس 6.55 بوصة دقتها +FHD وأبعاد عرضها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ولكن يبدو أنها ليست داعمة لتقنية LTPO التي من شأنها توفير معدلات تحديث ديناميكية بناءً على شكل الاستخدام. ولكن الشاشة محمية أيضاً بزجاج Corning Gorilla Victus.

تم استبدال شريحة كوالكم الرائدة الجديدة كليا والاكتفاء بشريحة Snapdragon 888 SoC وعلى الرغم من ذلك فيه لا تزال شريحة معالجة قوية للغاية من أجل تعدد المهام وعناوين الألعاب الرسمية المتطورة.

مثله مثل طراز Pro، يشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ولكنه لم يحصل على تصنيف IP68 وإنما حصل على تصنيف IP54 مما يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وهذا يعني أنه من السهل استخدامه حتى في ظروف هطول الأمطار ومع ذلك ننصح بتوخي الحذر من وصول الماء له.

لا يحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم ولكنه يحتوي على منفذ USB-C من أجل الشحن أو توصيل السماعات ويدعم الهاتف نظام صوت ستريو من خلال المكبرات الصوتية المزدوجة ويدعم تقنية Dolby Atmos.

شحن سلكي بقدرة 80 وات وشحن لاسلكي بقدرة 30 وات

المسؤول عن إمداد شريحة Snapdragon 888 SoC بالطاقة بطارية سعتها 4880 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات من أجل الشحن السلكي، كما إنها تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS. مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

في الأمام ستجد نفس المستشعر المتواجد على Find X5 Pro وهو مستشعر Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. نظام الكاميرا مدعوم بوحدة MariSilicon X NPU لتعزيز قدرات التصوير.

تعاونت شركة أوبو مع شركة Hasselblad للتقنيات البصرية من أجل ضبط معايير ألوان الصور والفيديو في كل من Find X5 و Find X5 Pro.

بالطبع يحتوي الهاتف على درج لشريحتي اتصال SIM ويدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G ويعمل بواسطة واجهة ColorOS 12.1 المستندة على أندرويد 12. أبعاد الهاتف تبلغ 163.3×72.6×8.7 مم ويزن الهاتف 196 جرام ويتوفر باللون الأبيض والأسود.