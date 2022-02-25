الألم المستمر دليل على الإصابة بمتلازمة نادرة

دعت الجمعية الألمانية لطب الألم لعدم إهمال الألم المزمن، لأنّه قد يكون دليلاً على الإصابة بمتلازمة الألم العضلي الليفي المتفشي “Fibriomayalgia”.

وقالت الجمعية الألمانية، إنّ هذه الحالة المرضية تؤدي لحدوث آلام في الجسم لا تترك تغيرات واضحة أو ظاهرة عليه.

وأشارت إلى أنّ أسباب هذه المتلازمة لا تزال مجهولة، لكنّ الأطباء يرجحون حدوثها بسبب العوامل الوراثية، أو التغيرات الطارئة على الألياف العصبية، أو الإصابة بالصدمات النفسية.

وأكدت الجمعية الألمانية وجود مجموعة من الأعراض الجسدية الدالة عليها كآلام العضلات والمفاصل، والأوتار، الصداع المستمر، آلام المعدة، صعوبة في التنفس، بالإضافة لبعض الأعراض النفسية كالقلق، الاكتئاب، صعوبة التركيز، وتقلب المزاج.

وأشارت الجمعية الألمانية لعدم وجود علاج لها، وأكدت إمكانية التخفيف من آلامها من خلال استخدام مضادات الاكتئاب والاختلاج، بالإضافة للجوء للعلاج النفسي والطبيعي.

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