فيديو الزرافة والطفل يثير جدلاً على الإنترنت

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لزرافة قامت بتقبيل طفلٍ، في مشهد عاطفي مؤثر.

وظهرت الزرافة في مقطع الفيديو وهي تمد رأسها من فوق السياج لتقبل الطفل الصغير الذي كان يزور حديقة الحيوانات الموجودة فيها، في مشهدٍ عاطفي يدل على “الرومانسية” والحنان عند الحيوانات.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً كبيرًا على الإنترنت، حيث انتقد العديد من الأشخاص استهتار الأهل، وتساءلوا عن رد فعلهم لو قامت الزرافة برفع الطفل للأعلى، ومن ثم رمته أرضًا.

وأشار البعض الآخر إلى أن الزرافة من الحيوانات اللطيفة للغاية، لكنهم حذروا من اقتراب الأطفال منها، لعدم إمكانية التنبؤ بردة الفعل التي ستحدث في تلك الحالة.

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