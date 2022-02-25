قراصنة أنونيموس يعلنون الحرب الإلكترونية على روسيا

شن قراصنة أنونيموس هجوماً إلكترونياً على مجموعة من المواقع الإلكترونية التابعة لروسيا، أبرزها موقع شبكة تلفزيون RT الروسية.

وقال القراصنة في بيانٍ نشروه على تويتر، إنّهم يعلنون الحرب رسمياً على روسيا، واختتموا التغريدة بهاشتاج يتعلق بأوكرانيا.

وأشاروا إلى أن هجماتهم بدأت يوم 24 فبراير بتمام الساعة الخامسة بتوقيت روسيا، وأكدوا استمرارها لوقتٍ غير محدد، وطالبوا روسيا بإيقاف حربها ضد أوكرانيا.

من جانبها قالت شبكة RT إنّ مواقعها تعرضت لهجمات أدّت لحجب خدماتها بشكلٍ مؤقت، وأكدت أنّ معظم هذه الهجمات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنّ 27% من المصادر التي يتم تنفيذ هجمات DDoS منها، تقع في أمريكا.

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