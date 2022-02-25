أنواع من السمك تؤدي للتدهور العقلي.. فاحذروا منها

حذّرت دراسة جديدة من تناول 4 أنواع من الأسماك، وقالت إنّ هذا الأسماك تؤدي للتدهور العقلي.

وبحسب الدراسة فإنّ أسماك القرش، سمك الخشن البرتقالي، سمك أبو سيف، وسمك link تؤدي لحدوث عرض صحي خاصة في الآثار العصبية والإدراك الذهني، وبررت الأمر باحتواء هذه الأنواع على كميات كبيرة من الزئبق.

وقالت إنّ الزئبق يُضعف الوظيفة الإدراكية عن طريق تقليل فعالية السيلينوم الذي يعمل على قمع التفاعلات الكيميائية الضارة لدى البشر، ويحافظ على صحة الدماغ.

يُذكر أنّ هذه الدراسة جاءت موافقة لدراسات أخرى، أكدت خطورة الزئبق الموجود في بعض أنواع الأسماك.

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