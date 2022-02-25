نوال الزغبي تسخر من قرار الحكومة حول إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا

ردّت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بطريقة ساخرة على تغريدة خبيرة الموضة لما لوند، التي هاجمت فيها الحكومة اللبنانية التي تأخرت في إجلاء الجالية اللبنانية من أوكرانيا.

ودعت في تغريدة نشرتها على تويتر خبيرة التجميل لعدم التفاجؤ من ردّة فعل الحكومة اللبنانية، وقالت إنّ الحكومة لم تسأل عن الشعب الموجود داخل لبنان، حتى تهتم بأمور الجالية اللبنانية بأوكرانيا.

واختتمت التغريدة بالقول: إنّ شعار دولتنا، أنا ومن بعدي الطوفان، في إشارة لانشغال المسؤولين اللبنانيين بمصالحهم الشخصية فقط، وإهمال الشعب الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

وكانت خبيرة الموضة لما لوند طالبت الحكومة اللبنانية بإرسال طائرات لإجلاء المواطنين اللبنانيين من أوكرانيا، أو السماح لأهاليهم بتحويل الأموال لهم.

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