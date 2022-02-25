بيع الماسة “إنجيما” بمزاد علني

شهد مزاد علني أقيم في العاصمة البريطانية لندن بيع الماسة “إنجيما”، التي تُعدّ أكبر ماسة طبيعية في العالم بمبلغ ضخم وصل إلى 4.28 مليون دولار أمريكي.

وقالت دار المزادات، إنّ شخصاً مجهولاً اشترى الماسة عبر الإنترنت، ودفع المبلغ الضخم مقابل الحصول عليها.

وتتميز ماسة “إنجيما” بامتلاكها 55 وجهاً، وبوزنها الذي يصل لـ 555.55 قيراط، وهو ما يعادل 111.11 غرام.

وأشارت دار المزادات إلى أنّ هذا النوع من الماس الأسود ينشأ بسبب اصطدام النيازك بالأرض، أو من انفجارات نجمية من نوع المستشعر الأعظم “سوبر نوفا”، والتي تؤدي تشكيل كويكبات ماسية تصطدم بالنهاية في كوكب الأرض.

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