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بيع الماسة “إنجيما” بمزاد علني

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مزاد علني أقيم في العاصمة البريطانية لندن بيع الماسة “إنجيما”، التي تُعدّ أكبر ماسة طبيعية في العالم بمبلغ ضخم وصل إلى 4.28 مليون دولار أمريكي.

وقالت دار المزادات، إنّ شخصاً مجهولاً اشترى الماسة عبر الإنترنت، ودفع المبلغ الضخم مقابل الحصول عليها.

وتتميز ماسة “إنجيما” بامتلاكها 55 وجهاً، وبوزنها الذي يصل لـ 555.55 قيراط، وهو ما يعادل 111.11 غرام.

وأشارت دار المزادات إلى أنّ هذا النوع من الماس الأسود ينشأ بسبب اصطدام النيازك بالأرض، أو من انفجارات نجمية من نوع المستشعر الأعظم “سوبر نوفا”، والتي تؤدي تشكيل كويكبات ماسية تصطدم بالنهاية في كوكب الأرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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