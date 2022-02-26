الدولة المصرية تتكفل بعلاج سمير صبري

كشفت الفنانة المصرية نشوى صبري ابنة الفنان سمير صبري عن تكفل الدولة المصرية بكامل تكاليف علاج والدها.

وشكرت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وجّه بعلاج الفنان المصري المصاب بمرض السرطان، وطلب من وزارة الصحة تقديم كافة الرعاية اللازمة.

وأكدت تواصل القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، مع الفنان المصري؛ من أجل الاطلاع على وضعه الصحي.

وكان سمير صبري قد كشف خلال مداخلة في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عن وضعه الصحي، وقال إنّه يعالج من السرطان منذ عام ونصف، وإنه سيجري، خلال الفترة القادمة؛ عملية جراحية دقيقة في القلب، وطلب من متابعي البرنامج ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

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