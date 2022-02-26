ارتفاع تاريخي في عائدات الهواتف الذكية خلال 2021 – للايفون منها نصيب الأسد!

448 مليار دولار أمريكي هي حجم عائدات الهواتف الذكية على مستوى العالم أجمع في عام 2021 بحسب تحليلات مؤسسة أبحاث السوق Counterpoint ونشرت ذلك في تقرير أخير لها.

عائدات الهواتف الذكية زادت بنسبة 7% على أساس سنوي مقارنة بالعام الذي يسبقه 2020، وبنسبة 14% على أساس ربع سنوي (الربع الأخير من العام مقارنة بالربع الثالث) وذلك برغم أزمة سلاسل الإمداد العالمية بعد انفراج أزمة وباء فيروس كورونا.

هواتف الايفون وحدها حصدت نحو 196 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات العالمية بزيادة قدرها 35% عن العام السابق، وهذا يجعل عائدات الايفون وحدها تعادل 44% من إجمالي إيرادات الهواتف الذكية مجتمعة.

هذا يرجع بالاساس إلى النجاح الذي حققته سلسلة ايفون 13 والتي ساهمت كذلك في رفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2021، كما ساعدت أيضًا على انتشار الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس عالمياً، والتي شكلت أكثر من 40 في المائة من شحنات الهواتف الذكية العالمية في عام 2021، مقارنة بنسبة 18 في المائة فقط في عام 2020.

الشركات الخمس الأكثر تحقيقاً للإيرادات من مبيعات الهواتف الذكية هي ابل كما سبق وأشرنا تليها سامسونج ثم أوبو ثم شاومي ثم فيفو وباقي الشركات. جدير بالذكر أن شركتا شاومي وأوبو كانتا قد أعلنتا مؤخراً عن عزمهما مناطحة ابل في فئة الهواتف الراقية وقد أطلقت شاومي تحديداً على المنافسة “صراع الحياة أو الموت” على حد تعبير مسئوليها.