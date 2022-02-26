Lenovo Legion Y700 – ألقِ نظرة على تابلت الألعاب القادم من لينوفو!

من المُقرر أن تُعلن شركة لينوفو عن أجهزة الألعاب التالية لها خلال يوم 28 فبراير القادم. وعلى الرغم من أننا لسنا متأكدين من تواجدها في المؤتمر العالمي للجوال هذا العام أم لا، إلا أننا متأكدين أن هذا الشهر لن ينقضي دون أن تُعلن الشركة الصينية عن كل من هاتف الألعاب المتطورة Lenovo Legion Y90 والحاسوب اللوحي المخصص للاعبين المحترفين Legion Y700.

اليوم لدينا تسريب من Feiwei على موقع Weibo الصيني والذي ادعى من خلال منشوره أنه على علم بكامل مواصفات تابلت الألعاب التالي للشركة باسم Legion Y700. ولكنه تمادي أكثر من ذلك وقام بعرض مجموعة من الصور الواقعية التي تستعرض الجهاز اللوحي من جميع الجوانب.

لينوفو تستعد من أجل حدث 2022 Saver Ecology Spring

التابلت يبدو رائع ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. ولكن الأهم يأتي أولاً. أكد المُسرب في منشوره بأن الوحش الجديد سيأتي مدعوماً بشريحة كوالكم المتطورة Snapdragon 870 SoC.

بالطبع هذه هي ليست أحدث شرائح كوالكم في الوقت الحالي، Snapdragon 8 Gen 1، والتي يمكنكم إيجادها في حواسيب سلسلة Galaxy Tap S8.

ولكن بالعودة مرة أخرى إلى بقية مواصفات تابلت Legion Y700، سيحتوي التابلت على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

أيضاً يعمل الجهاز اللوحي بواسطة واجهة ZUI 13 المستندة على نظام أندرويد 11. يبلغ قياس شاشة Legion Y700 – بناءً على التسريب – 8.8 بوصة والتي تعمل بدقة 2K وتدعم معدل تحديث 120Hz ومرئيات HDR10 و Dolby Vision.

لاحظ أن هذه مجرد تسريبات، ولكنها موثوق منها بشكل كبير، ولكن يجب أن نتعامل مع هكذا نوع من التسريبات بقليل من الحرص وعدم تصديقها بنسبة 100% إلا بعد رؤية المنتج بشكل رسمي.

يُقال أن هذا التابلت سوف يستمد طاقته من بطارية بسعة 6550 مللي أمبير في الساعة، والتي تسمح للمستخدمين بإمكانية اللعب المتواصل لمدة 6 ساعات تقريباً، وعندما تحتاج لشحنها مجدداً بالطاقة، ستجدها داعمة لتقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

بالتأكيد سيتم بيع التابلت بشاحن مُرفق في العلبة، إلا إذا كانت شركة لينوفو قررت أن تسير على خطى سامسونج مع سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 وتجرده من قابس التيار الكهربائي.

سوف تعلن لينوفو عن الهاتف الجديد Legion Y90 والجهاز اللوحي Legion Y700 خلال حدث 2022 Saver Ecology Spring الذي سينعقد في الصين يوم 28 فبراير المقبل.

من المتوقع أيضاً أن نشهد ظهور حواسيب الألعاب المحمولة الجديدة لشركة لينوفو والتي ستأتي مدعومة بمعالجات الجيل الثاني عشر من إنتل وبطاقات رسومية من شركة نفيديا سلسلة RTX 30.