منصة Frenzy Brands‏ – علم الأطفال مباديء الاستثمار وإدارة المال!

قد يتعلم الأطفال في المدارس اللغة والحساب وبعض أساسيات العلوم، ويكون الهدف من الدراسة التفوق ونيل شهادة تعليمية تتيح لصاحبها الحصول على وظيفة مرموقة ذات عائد مادي كبير، وفي مفارقة عجيبة لا تهتم المناهج الدراسية الموجهة للأطفال والمراهقين بتعليمهم مباديء الاستثمار وإدارة المال كأحد المهارات الأساسية التي يجب على الفرد اكتسابها أياً كان مجال عمله.

ربما الحديث النظري عن الاستثمار وإدارة المال يصعب فهمه أحياناً على الكبار البالغين وخاصةً غير المختصين، فما بالك بتقديم تلك المفاهيم للأطفال وصغار السن؟ هذا هو التحدي الذي تحاول منصة Frenzy Brands‏ التغلب عليه.

منصة Frenzy Brands هي منصة تساعد الأطفال على تعلم أساسيات الأعمال التجارية والاستثمار وإدارة المال، ومحو الأمية المالية بطريقة ممتعة وجذابة.

مع منصة Frenzy Brands يمكن تعليم الأطفال كيفية تعمل البورصة وسوق المال من خلال دورات مصممة بعناية وموجهة للأطفال جنباً إلى جنب مع محاكاة عملية من خلال لعبة البورصة حيث يستطيع الأطفال شراء الأسهم لكبرى الشركات بالعملات الافتراضية داخل اللعبة التي تعكس بدورها الربح والخسارة مع تقلبات السوق الحقيقية.

هناك دورات مختلفة بحسب الفئة العمرية عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية من سن 6 سنوات فما فوق تتغطي أساسيات سوق الأوراق المالية، وكيف تبدأ الشركة ، وكيفية الاستثمار من خلال البيع والشراء، وفي فئات عمرية أكبر يتعلم الطفل استراتيجيات التداول، والاستثمار العقاري، والاستثمار في العملات المشفرة، وغيرها. ويمكن تطبيق المفاهيم المدرجة في الدورات في الألعاب الموجودة في المنصة التي تحاكي ما يحدث في العالم الحقيقي في سوق البورصة والعملات المشفرة.

كل لاعب يكون لديه محفظة بها نقود افتراضية وتكون مهمته زيادة وتنمية المحفة وما تحتويه من نقوذ من خلال قرارات الاستمار وبيع وشراء الأسهم والعملات المشفرة. محتوي المنصة والألعاب باللغة الإنجليزية.

يمكنك إنشاء حساب لطفلك أو لك على منصة Frenzy Brands والاستمتاع باللعب على المتصفح سواء من خلال الحاسوب أو متصفح سفاري على الايفون والايباد كما يمكنك تنزيل التطبيق الخاص بالمنصة على أجهزة الأندرويد من متجر جوجل بلاي.