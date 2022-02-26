وداع حزين بين أب أوكراني ذاهب للقتال وابنته

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو مؤثر وحزين لأب أوكراني يودع ابنته التي تستعد لمغادرة البلاد رفقة والدتها لمكانٍ آمن، في حين سيبقى هو ليدافع عن بلده.

وظهر الأب في الفيديو القصير، وهو يودع طفلته التي تبلغ من العمر حوالي 5 أو 6 سنوات بالدموع، حيث ألبسها قبعتها الشتوية، قبل أن يجثو على ركبتيه ويهمس بأذنها بعبارات أبكتهما، لتصعد بعدها الطفلة وأمها للحافلة التي ستنقلهما لمكانٍ آمنٍ.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعلٍ كبيرٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الأشخاص عن حزنهم وأسفهم للحالة الصعبة التي يمر بها الشعب الأوكراني بعدما بدأت روسيا حربها قبل أيام عدة ، وقالوا إن المدنيين والأشخاص الأبرياء يكون في العادة ضحية الصراعات والحروب.

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