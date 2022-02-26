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فيس بوك يتعرض لخلل مؤقت في بلدان عدة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض موقع فيس بوك الشهير، يوم أمس الجمعة، لخللٍ أثر على خدماته في عدّة بلدان عالمية.

وقال موقع Downdetector إن المشكلات بدأت في حدود الساعة 7 والنصف مساءً بتوقيت موسكو، وشملت أمريكا، روسيا، ألمانيا، فرنسا وعددٍ من البلدان الأخرى.

وأشار الموقع المختص في مراقبة الخلل في عمل مواقع الإنترنت الشائعة وانقطاعها إلى أن 49% من المستخدمين عانوا من مشكلات في الموقع، في حين عانى 47% من مشكلات في التطبيق، أما النسبة المتبقية فعانت من مشكلات تتعلق بالترخيص.

يذكر أن شركة ميتا المالكة لموقع فيس بوك لم تقم بإصدار أي بيان أو تعليق حول هذا الموضوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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