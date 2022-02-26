فيس بوك يتعرض لخلل مؤقت في بلدان عدة

تعرض موقع فيس بوك الشهير، يوم أمس الجمعة، لخللٍ أثر على خدماته في عدّة بلدان عالمية.

وقال موقع Downdetector إن المشكلات بدأت في حدود الساعة 7 والنصف مساءً بتوقيت موسكو، وشملت أمريكا، روسيا، ألمانيا، فرنسا وعددٍ من البلدان الأخرى.

وأشار الموقع المختص في مراقبة الخلل في عمل مواقع الإنترنت الشائعة وانقطاعها إلى أن 49% من المستخدمين عانوا من مشكلات في الموقع، في حين عانى 47% من مشكلات في التطبيق، أما النسبة المتبقية فعانت من مشكلات تتعلق بالترخيص.

يذكر أن شركة ميتا المالكة لموقع فيس بوك لم تقم بإصدار أي بيان أو تعليق حول هذا الموضوع.

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