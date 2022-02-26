لندن تشهد اكتشاف لوحة فسيفساء رومانية

شهدت العاصمة البريطانية لندن اكتشاف لوحة فسيفساء رومانية ضخمة تعود للقرن الثاني أو الثالث الميلادي.

وقال علماء الآثار التابعون لمتحف علم الآثار في لندن، إنّهم عثروا على هذه اللوحة التي تمثل أرضية غرفة طعام مزخرفة في بناء مشروع جديد في ساوثوورك، يقع بالقرب برج شارد، الذي يعد أطول بناء في العاصمة البريطانية.

وتعدّ هذه اللوحة أكبر لوحة فسيفسائية يُعثر عليها في العاصمة لندن منذ حوالي نصف قرن، وتتكون من بلاطات ملونة صغيرة بأنماط هندسية وخيوط متشابكة تحيط بها زهور منمقة.

وأشار العلماء إلى أن اللوحة المكتشفة تشبه إلى حد كبير لوحة فسيفساء رومانية عُثر عليها منذ فترة في جنوب غرب ألمانيا.

يذكر أن الموقع علماء الآثار عثروا في الموقع الذي اكتشفت فيه اللوحة على آثار سكن روماني خالص.

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