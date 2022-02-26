معرض برشلونة للأجهزة الذكية يقصي الجناح الروسي

عنوان سوشال: الحرب على أوكرانيا تحرم الجناح الروسي من المشاركة بأكبر معرض للاتصالات بالعالم

قرر منظمو معرض MWC22 الذي سيقام في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة ما بين 28 فبراير و3 مارس؛ حرمان الجناح الروسي من المشاركة في نسخة هذا العام.

وقال المسؤولون عن المعرض إنهم يدينون بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأكدوا التزامهم بتطبيق جميع العقوبات المفروضة على روسيا؛ لردعها عن حربها التي ستخلف عددًا كبيرًا من الضحايا الأبرياء.

وأشاروا إلى أن الجناح الروسي لن يكون موجودًا في النسخة 22 من المعرض، الذي يعدّ أكبر معرض للاتصالات والأجهزة الذكية في العالم.

ولم تحرم اللجنة المنظمة الشركات الروسية الراغبة بالتواجد بالمعرض الذي سيستمر لمدة أربعة أيام من المشاركة فيه؛ بشرط انضمامها لأجنحة أخرى.

وكان من المقرر مشاركة 12 شركة في الجناح الروسي، قبل استبعاد الجناح بالكامل بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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