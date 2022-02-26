مراسل تلفزيوني يستغل تقريره عن أوكرانيا لإظهار مهاراته المميزة

استغل المراسل التلفزيوني فيليب كروثر تقريره عن أوكرانيا في إظهار موهبته المميزة للعالم، حيث قام المراسل بتقديم تقرير عن الحرب التي تشهدها أوكرانيا بست لغات.

وتحدث المراسل اللوكسبمورغي الألماني البريطاني خلال التقرير باللغات الألمانية، اللوكسميرغرية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والبرتغالية.

وحظي المراسل التابع لوكالة “أسوشيتيد برس” بإشادة كبيرة من المتابعين في أنحاء العالم كافة، الذين تداولوا مقطع الفيديو الذي قدم من خلاله رسالته.

وحصد مقطع الفيديو بأكثر من 7,1 ملايين مشاهدة، وأكثر من تسعة آلاف إعادة تغريد، بالإضافة لأكثر من 57 ألف إعجاب.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا إعجابهم باهتمام المراسل بعمله، وتقديمه رسالة من قلب أوكرانيا بلغات يفهمها ويتحدث بها معظم سكان العالم.

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