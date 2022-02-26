مايكروسوفت تكشف عن نسخة تجريبية جديدة من أنظمة Windows 11

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية نسخة معاينة من نظام التشغيل Windows 11، أطلقت عليها 22563 جلبت معها مجموعة من الميزات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ النسخة الجديدة ستمنح الأجهزة اللوحية واجهة عمل أكثر سهولة، بسبب التعديلات التي أجريت على تصاميم شريط المهام، وتصميم لوحات أدوات الضبط.

وسيتيح هذا التحديث المجال للمستخدمين جعل شريط المهام السفلي على واجهة الاستخدام الرئيسية أقل سماكة، أو إخفاءه عند الضرورة.

وزودت الشركة الأمريكية النسخة الجديدة بـ37 رمزاً تعبيرياً جديداً، كجزء من مجموعة Emoji 14.0.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت قبل فترة نسخة اختبار أخرى لأنظمة Windows 11، تضمنت تعديلات على المفكرة وتطبيقات الطقس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية