هل تتدخل ابل في الحرب الروسية الأوكرانية؟

كما يعرف الجميع تدور الآن رحى الحرب بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وبعيداً عن أسباب الحرب السياسية والتحليلات العسكرية، هل يمكن أن تلعب ابل دوراً فيها؟

أوكرانيا: على ابل معاقبة الشعب الروسي!

أرسل نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف خطابًا إلى شركة ابل يطلب فيه من الشركة منع وصول المستخدمين الروس إلى متجر تطبيقات الآب ستور على خلفية الصراع المندلع مع روسيا وغزوها الأراضي الأوكرانية.

وكان فيدوروف قد نشر تغريدة على تويتر مرفقة بخجاب رسمي أرسله إلى الرئيس التنفيذي لشركة ابل تيم كوك يدعوه إلى إيقاف ابل خدماتها في روسيا والتوقف عن بيع منتجاتها هناك وخص بالذكر متجر تطبيقات الآب ستور.

وأشار فيدوروف إلى أنه في هذا اليوم وهذا العصر ، يمكن لمثل هذه الأعمال أن تشعل الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا “لوقف العدوان العسكري المشين” على حد تعبيره.

بغض النظر عن طلب فيديروف ، إذا حظرت حكومة الولايات المتحدة بيع أي أجهزة أو برامج لروسيا ضمن مجموعة العقوبات المفروضة عليها، فسيؤثر ذلك على أي شركة تمارس نشاطًا تجاريًا في روسيا.

في مثل هذه الحالة ، لن تتمكن ابل من بيع هواتف الايفون أو غيرها من المنتجات أو توفير تحديثات نظام التشغيل أو الاستمرار في تشغيل الآب ستور في روسيا.

جدير بالذكر أن خدمات الدفع الإلكترونية مثل ابل باي وجوجل باي باتت بالفعل غير متاحة لعملاء بعض البنوك الروسية التي تضررت من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع ألا تستجيب ابل لأي من طرفي النزاع في هذه الأزمة إلا إذا تم فرض عقوبات رسمية من الحكومة الأمريكية تلزمها بوقف أي أنشطة لها في روسيا.