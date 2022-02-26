الإصدار العالمي من هاتف Realme GT 2 سيحتوي على معالج Snapdragon 888!

بعدما تم الإعلان عنها في الصين، أكدت شركة ريلمي مؤخراً على إنها تتجهز من أجل إطلاق سلسلة Realme GT 2 في السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.

تتألف السلسلة من هاتفين ذكين وهما Realme GT 2 و Realme GT 2 Pro ومؤخراً تم رصد الطراز القياسي على منصة GeekBench بمعالج Snapdragon 888 SoC.

سجل هاتف Realme GT 2 الذي يحمل رقم طراز RMX3311 عدد نقاط 1127 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية وحقق 3355 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى.

على الرغم من أننا لسنا متأكدين من شريحة المعالجة المستخدمة في هاتف Realme GT 2 إلا أن هذه النتائج المعيارية توحي بأن المعالج المستخدم هنا هو Snapdragon 888 SoC والتي حققت العام الماضي نفس النتائج في معايير الأداء على منصة GeekBench.

يحتوي المعالج على نواة واحدة بتردد سرعته 2.84 جيجاهرتز، وثلاثة نوى بسرعة تردد 2.42 جيجاهرتز، وأربعة نوى منخفضة الطاقة بسرعة تردد 1.80 جيجاهرتز.

تم رصد ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 وفوقه واجهة Realme UI 3.0 المخصصة. جدير بالذكر أنه تم رصد الهاتف على موقع SDPPI والذي لم يكشف عن أي شيء حيوي سوى عن رقم طراز الهاتف RMX3311.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.62 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 دقتها +FHD بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1300 نقطة ضوئية.

يتمتع الهاتف بحماية طبقة Corning Gorilla Glass 5 ومن أجل التصوير الفوتوغرافي يحتوي على مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفي الأمام توجد عدسة بدقة 16 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات والتي تسمح بشحن الهاتف بنسبة 100% خلال 33 دقيقة فقط ولكن لا يوجد دعم لتقنية الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي.

لا نعلم ما هو موعد الإطلاق الرسمي للهاتف ولكن من المفترض أننا على مقربة من رؤيته على أرض الواقع خلال وقت قريب.