روسيا تُستبعد من مسابقة يورو فيرجين

أعلن اتحاد البث الأوروبي “إي بي يو”، استبعاد روسيا من المشاركة في مسابقة يورو فرجين لهذا العام، بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأشار الاتحاد إلى أنّ هذا القرار اتُخذ بتوصية من المجموعة المرجعية التي تُعد الجهة الحاكمة لمسابقة يورو فيرجين، وقال إنّ ضم متسابق روسي في هذا العام سيؤدي لتشويه المسابقة.

وكانت المسؤولون عن المسابقة قد صرحوا في وقتٍ سابقٍ عن نيتهم السماح للمتسابقين الروس بالمشاركة فيها، قبل أن يُعدلوا عن هذا القرار بسبب الانتقادات التي تعرضوا لها من عدّة حكومات، كفنلندا، النرويج، إيسلندا، وهولندا، وغيرها.

يُذكر أنّ فنلندا هدّدت بعدم إرسال المشتركين الفنلنديين، في حال تواجد متسابق روسي في المسابقة.

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