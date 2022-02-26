ديانا حداد تُطلق أغنية سيد الحمقى

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية سيد الحمقى على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب، ومعظم المنصات الرقمية العربية.

وتعاونت الفنانة اللبنانية مع الشاعر محمد القاسمي، والملحن محمود أنور، وتوزيع حسام كامل.

وحظي فيديو كليب الأغنية بتفاعلٍ كبير بين عشاق النجمة اللبنانية، الذي عبّروا عن سعادتهم بعودتها للساحة الفنية، وحصد أكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال عدّة ساعات من طرحه.

يُذكر أنّ أغنية “عين القلب” التي جمعتها بعاصي الحلاني تُعد آخر أعمالها، وأغنية عين القلب من كلمات الشاعر البداوي، والشاعرة البداوية، وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي غسان المرهج.

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