بريطاني يعثر على قطعة نقدية من القرن السادس الميلادي

اكتشف البريطاني مارك باليت أثناء بحثه في حقلٍ يقع بالقرب من قرية هاسلينجفيلد عملة نقدية قديمة، تعود للقرن السادس الميلادي.

وكان الرجل البريطاني يبحث في الحقل باستخدام جهاز كشف المعادن، عندما اكتشف القطعة التي تُدعى Crispus، والتي كانت تُصك على غرار القطع الرومانية التي تعود للقرن الرابع الميلادي.

وقال مارك إنّ القطعة الأثرية ستعرض للبيع في مزادٍ علني يوم 8 مارس القادم، ومن المتوقع بيعها بحوالي 10 آلاف جنيه أسترليني.

يُذكر أنّ المبلغ الذي ستُباع به القطعة النقدية سيتم تقسيمه بالتساوي بين مارك باليت مكتشف القطعة، وصاحب الأرض.

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