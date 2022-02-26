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بريطاني يعثر على قطعة نقدية من القرن السادس الميلادي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشف البريطاني مارك باليت أثناء بحثه في حقلٍ يقع بالقرب من قرية هاسلينجفيلد عملة نقدية قديمة، تعود للقرن السادس الميلادي.

وكان الرجل البريطاني يبحث في الحقل باستخدام جهاز كشف المعادن، عندما اكتشف القطعة التي تُدعى Crispus، والتي كانت تُصك على غرار القطع الرومانية التي تعود للقرن الرابع الميلادي.

وقال مارك إنّ القطعة الأثرية ستعرض للبيع في مزادٍ علني يوم 8 مارس القادم، ومن المتوقع بيعها بحوالي 10 آلاف جنيه أسترليني.

يُذكر أنّ المبلغ الذي ستُباع به القطعة النقدية سيتم تقسيمه بالتساوي بين مارك باليت مكتشف القطعة، وصاحب الأرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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