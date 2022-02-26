رامي عياش سيظهر بالموسم الرمضاني بمسلسل “العين بالعين”

بدأ الفنان اللبناني رامي عياش التحضير لتصوير مسلسله الجديد “العين بالعين”، الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

المسلسل الذي ستنتجه شركة الصباح سيجمع البوب ستار بالفنانة سيرين عبد النور، ونخبة من نجوم الدراما العربية، وسيمزج ما بين الأكشن، الرومانسية، والدراما.

من جهةٍ أخرى أكد الفنان اللبناني استعداده لطرح أغنية جديدة، من تأليف حسن راؤول.

يُذكر أنّ البوب ستار حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته الأخيرة “أنتِ لي”، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

وأغنية أنتِ لي من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، وإخراج أنجي جمال، وإنتاج مزيكا.

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