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يسرا: مسلسل ” أحلام سعيدة” من النوع الكوميدي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية يسرا عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني “أحلام سعيدة” وقالت في لقاء تلفزيوني إنّ المسلسل الجديد بعيد كل البعد عن الدراما والغموض.

وأشارت إلى أنّ المسلسل يتناول قصة 3 سيدات تجمعهن علاقة غريبة، لأنّ شخصياتهن متخلفة بشكلٍ كبيرٍ.

وسيشهد المسلسل الجديد مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال مي كساب، غادة عادل، نبيل نور الدين، شيماء سيف، ونور محمد، بالإضافة ليسرا.

ومسلسل ” أحلام سعيدة ” من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أنّ يسرا ظهرت في الموسم الرمضاني بمسلسل “حرب أهلية” الذي جمعها بباسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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