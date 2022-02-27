شركة Honor تُطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية في العالم

كشفت شركة Honor الصينية عن ساعة جديدة ستنافس من خلالها ساعات سامسونغ الذكية، أطلقت عليها Honor Watch GS 3.

وزودت الشركة الصينية هذه الساعة بنظام Propritary OS، وبشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، ودقة عرض 466*466 بيكسل، ومعدل سطوع 326\م.

وتتميز الساعة الجديدة بهيكلها المصنوع من المعدن، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار ATM 5، وباحتوائها على ذاكرة داخلية بسعة 4 غيغا بايت وأخرى عشوائية بدقة 1 غيغا بايت.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية بسعة 541 ميلي أمبير، وعلى حساسات لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم، وتطبيقات لمراقبة أنظمة اللياقة البدنية، بالإضافة لبوصلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ Honor لم تُقدّم أي معلومات حول سعر الساعة الجديدة، أو موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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