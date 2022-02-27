سلمى رشيد تطلق أغنية “واهيا”

طرحت الفنانة المغربية سلمى رشيد أغنيةً “واهيا”، على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وعرفت الأغنية الجديدة إيقاعات متنوعة جمعت بين الراب، البوب المغربي، والدقة المراكشية.

وتألقت الفنانة المغربية في فيديو كليب الأغنية، الذي ظهرت فيه بمظاهرة مختلفة ومميزة.

وأغنية “واهيا” من كلمات وألحان وتوزيع ياسين الرامي، في حين تولى زوجها حسن العلوي إخراج الفيديو كليب.

وحظيت الأغنية الجديدة بتفاعلٍ كبيرٍ، وتصدرت الترند في المغرب بعدما جمعت أكثر من 757 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحها.

من جهةٍ أخرى تستعد الفنانة المغربية لإطلاق علامة تجارية خاصة بها، بالإضافة لتسجيلها شارة إحدى المسلسلات الرمضانية.

يُذكر أنّ آخر أعمال سلمى رشيد أغنية “دراها قلبي”، التي طرحتها قبل عدّة أشهر، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

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