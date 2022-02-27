قد يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 بفتحة مخصصة لقلم S-Pen

أطلقت شركة سامسونج سلسلة Galaxy S22 مؤخراً، وهذي هي المرة الأولى التي يأتي فيها هاتف من عائلة Galaxy S مُرفق بقلم S-Pen – بالطبع نتحدث عن الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra.

ولكن الأفضل والأهم من ذلك أن هاتف Galaxy S22 Ultra يحتوي بالفعل على فتحة صومعة تخزين مخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen عند عدم استخدامه. ويبدو أن سامسونج تخطط لفعل الشيء ذاته على هواتفها القابلة للطي القادمة – على الأقل مع هاتفSasmung Galaxy Z Fold 4.

وكما تعلمون، فإن كل من Samsung Galaxy S21 Ultra و Galaxy Z Fold 3 يدعمان قلم S-Pen، ولكن لا يتم بيع أي منهما مرفق بالقلم، فعلى الرغم من دعمهما له، إلا أنه يتعين عليك شراء القلم بشكل منفصل.

ولكن هذا ليس هو الخبر السيء الوحيد، فالأسوأ من ذلك، أن هذه الهواتف لا تحتوي على فتحة لتخزين قلم S-Pen أثناء عدم استخدامه، مما يعني أنك مُضطر على شراء حافظة خارجية تحتوي على فتحة مخصصة لتخزين القلم.

على الرغم من أن قلم S-Pen هو إضافة استثنائية غاية في الأهمية ومن الممكن أن يساعد كثيراً في تعزيز قدراتك الإنتاجية على هذه الهواتف، إلا أن البيئة التي توفرها له سامسونج ليست مثالية كما هو واضح لنا.

فعلى الرغم من دعم Galaxy S21 Ultra و Galaxy Z Fold 3 لقلم S-Pen إلا أنهما لا يوفران فتحة لتخزين القلم – التجربة الرائعة التي عشناها واستمتعنا بها تماماً مع هواتف Galaxy Note.

سامسونج اتخذت قرارها النهائي بشأن سلسلة Galaxy Note

يبدو بكل وضوح أن سامسونج اتخذت قرارها النهائي بشأن عدم إصدار أي هواتف Galaxy Note في المستقبل وربما السبب الوحيد وراء ذلك هو حقيقة أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية التي يتعرض لها قطاع الصناعة في جميع أنحاء العالم.

ولهذا السبب قررت دمج مزايا هاتف Galaxy Note بداخل هاتفها الرائد لعام 2022 وبالفعل جاء Galaxy S22 Ultra بحواف مسطحة وحادة وفتحة الصومعة المخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen.

نتوقع أن يحدث الشيء نفسه مع هواتف الجيل القادم أيضاً، على الأقل مع الهاتف الرائد Galaxy S23 Ultra. ولكن يبدو أن سامسونج لا تريد أن تتوقف عند ذلك الحد، حيث تشير أخر التقارير المُسربة على الإنترنت إلى أن الشركة تخطط لتوفير نفس التجربة المثالية على هواتفها القابلة للطي الرئيسية.

يُقال أن هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 سيأتي بفتحة مخصصة لقلم S-Pen والذي نتوقع أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق من العام الحالي، تقريباً خلال شهر أغسطس القادم.

للأسف لا توجد أي تفاصيل جديدة عن مواصفات الجيل الجديد من هواتف الشركة الكورية القابلة للطي، ولكن من المحتمل أن تقدم سامسونج هذه المرة كاميرا أسفل الشاشة على الشاشة الداخلية والثانوية لهاتف Galaxy Z Fold 4.