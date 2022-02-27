يوتيوب يعلّق أرباح القنوات الروسية بسبب الهجوم على أوكرانيا

في إطار سعيها للضغط على روسيا، قامت شركة يوتيوب الأمريكية بتعليق أرباح العديد من القنوات الروسية بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيانٍ رسمي: إنّها علّقت أرباح العديد من القنوات على خلفية الأحداث في أوكرانيا، بما فيها القنوات الروسية التي فرضت عليها عقوبات مؤخراً.

من جهةٍ أخرى أكدت القنوات الروسية هذا الأمر، حيث قال رئيس تحرير صحيفة “ري بي كيا” الروسية، إنّ يوتيوب قيّد الوصول للبث المباشر الذي تبثه القناة، والذي يتم بثه من الأراضي الأوكرانية.

يُذكر أنّ لجنة الرقابة الروسية ردّت على هذا الأمر من خلال تقييد الوصول إلى منصة فيس بوك، التابعة لشركة ميتا الأمريكية منذ يوم 25 فبراير الجاري.

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