التهاب الجنبة.. مرض يصيب الرئتين وهذه أعراضه

عرّفت الجمعية الألمانية لأمراض الصدر التهاب الجنبة “Pleuritis” بمرض يصيب البطانة المحيطة بالرئتين.

وقالت إنّ هذا المرض يحدث في الغالب نتيجة الإصابة بأمراض أخرى كالالتهاب الرئوي، السل، قصور القلب، نزلة البرد، سرطان الرئة، الانسداد الرئوي المزمن، إصابات الصدر، والتهاب البنكرياس، بالإضافة لأمراض المناعة الذاتية، والذئبة الحمامية الجهازية.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذا المرض بآلام في القفص الصدري تزداد حدتها عند أخذ نفس عميق أو العطس، وقد تمتد الآلام المرتبطة بالتنفس إلى الرقبة أو الظهر أو الجانبين، بالإضافة إلى ضيق وقصر التنفس، الحمى، والسعال الجاف.

ويتم علاج هذا المرض باستخدام المضادات الحيوية، والأدوية المثبطة للالتهابات، والمسكنة للآلام، والمعالجة للسعال.

يُذكر أنّ الطبيب يستخدم العلاج الجراحي لعلاج هذا المرض، في حال التصق غشاء الجنبة مع غشاء الرئة.

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