رحيل مفاجئ للفنانة المصرية جالا فهمي

رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية جالا فهمي، التي توفيت بشكلٍ مفاجئ مساء السبت عن عمرٍ يناهز 59 عاماً.

وأعلن شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي الخبر، من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك.

وشكلّت وفاة جالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمي صدمةً في الوسط الفني، خاصةً أنّها لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية قبل وفاتها.

وكانت الفناة المصرية قد بدأت حياتها الفنية بعمر الـ12 عاماً، قبل أن تُقدم برنامجاً إذاعياً بعنوان “حكاية رواية وفكرة”، ثم انتقلت للتلفزيون قبل أن تتفرغ للسينما.

وقدمت خلال مسيرتها عدّة أعمال، أبرزها طاطا وريكا وكاظم بك، بالإضافة لأعمال مع كمال الشناوي.

يُذكر أنّ الفنانة المصرية عاشت النصف الأول من حياتها في سنتياغو بالتشيلي، قبل أن تنتقل لتعيش رفقة أسرتها في العاصمة الإسبانية مدريد.

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