تسريب أسعار هاتف ايفون SE 3 القادم قريباً من ابل

تستعد ابل قريباً لإطلاق هاتف ايفون SE 3 الجيل الثالث من الايفون رخيص الثمن، وفيما يبدو أن هناك تسريباً جديداً بخصوص سعر الهاتف المنتظر.

الإصدار الحالي من الجهاز ايفون SE 2 تم الإعلان عنه قبل عامين في مارس 2022 بسعر مبدئي 400 دولار أمريكي.

الآن يتوقع المحلل جون دونوڤان لدى مؤسسة Loop Capital Markets المالية أن سعر الهاتف القادم سيبدأ من 300 دولار أمريكي أي أقل بنحو 100 دولار عن الإصدار الحالي.

مؤسسة Wedbush Securities المالية كانت قد توقعت هي الأخرى أن يتم تثبيت السعر المبدئي عند 400 دولار أمريكي مع إمكانية خفضه لأقل من ذلك.

يتوفر هاتف ايفون SE 2 حالياً بسعر 400 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت وسعر 500 دولار لسعة 128 جيجابايت. لا يُعرف إن كانت ابل ستغير في السعات التخزينية المتوفرة لكنها على أغلب الظن سوف تظل على حالها.

تقليل سعر هاتف ايفون SE 3 المنتظر سوف يزيد من شعبية الجهاز ويرفع من معدلات الإقبال عليه أكثر كما سيساعد على استقطاب المزيد من مستخدمي الأندرويد الذين يودون الانتقال إلى الايفون.

هاتف ايفون SE 3 سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كأبرز تحديث للهاتف، لتكون تلك ميزة تنافسية كبيرة للهاتف، إذ لا تتواجد الكثير من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس في فئة الهواتف الأرخص ثمناً.

هاتف ايفون SE إصدار 2022 المنتظر سيأتي بمعالج A15 الاحدث حتى الآن والمستخدم في هواتف ايفون 13 مع شاشة LCD بقياس 4.7 إنش مع زر Home وخاصية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID مع تحسينات أخرى في البطارية والكاميرا. من المتوقع الإعلان عن الهاتف بداية شهر مارس المقبل.