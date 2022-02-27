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شركة NVIDIA تتعرض لاختراق يؤثر على خدمات المطورين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت تقارير واردة من شركة NVIDIA الأمريكية المختصة في المعالجات وأشباه الموصلات تعرض الشركة لهجوم إلكتروني مجهول المصدر عطّل أنظمة البريد الإلكتروني وأدوات المطورين.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها فتحت تحقيقاً في الحادث، بدون أن تكشف أي شيء عن تفاصيل هذا التحقيق.

وأشارت NVIDIA لعودة خدمة البريد الإلكتروني للعمل، بعد الإصلاح العطل، لكنّها لم تقدم أي معلومات عن حصول المهاجمين على بيانات من الشركة وعملائها.

وحتى الآن لا يوجد أي دليل على ارتباط الهجوم بالأحداث الجارية في أوكرانيا، لكنّ البعض توقع أن يكون الهجوم رداً من روسيا على العقوبات المفروضة عليها.

يذكر أنّ وزير الأمن الداخلي إليخاندرو مايوركاس استبعد فكرة الهجوم الإلكتروني الروسي، لأنّ المشاكل ظهرت قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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