الماء بالليمون مفيد لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة نيوتريش أند ميتابوليزم أهمية شرب الماء بالليمون، ودورها في محاربة ارتفاع ضغط الدم والحد منه.

وشملت الدراسة، التي استمرت لمدة 5 أشهر 101 امرأة قمن بشرب الماء والليمون، مع ممارسة رياضة المشي بشكلٍ يومي.

وبرر الباحثون الأمر بدور حامض الستريك والفلافونيد، ودور مركبات البوليفينول الموجودة في الليمون، في تحسين وظيفة البطانة الشريانية، وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

يذكر أنّ العلماء أشاروا لاحتواء الحمضيات، والبرتقال خاصةً على خافض للضغط مماثل للموجود في الليمون، لكن بكميات أقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية