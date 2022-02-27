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الماء بالليمون مفيد لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة نيوتريش أند ميتابوليزم أهمية شرب الماء بالليمون، ودورها في محاربة ارتفاع ضغط الدم والحد منه.

وشملت الدراسة، التي استمرت لمدة 5 أشهر 101 امرأة قمن بشرب الماء والليمون، مع ممارسة رياضة المشي بشكلٍ يومي.

وبرر الباحثون الأمر بدور حامض الستريك والفلافونيد، ودور مركبات البوليفينول الموجودة في الليمون، في تحسين وظيفة البطانة الشريانية، وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

يذكر أنّ العلماء أشاروا لاحتواء الحمضيات، والبرتقال خاصةً على خافض للضغط مماثل للموجود في الليمون، لكن بكميات أقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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